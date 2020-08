आक्रामक आयरिश बल्लेबाज केविन ओ’ब्रायन (Kevin O’Brien) ने गुरुवार को एक टी20 मैच के दौरान छक्का लगाकर पार्किंग में खड़ी अपनी ही कार का शीशा तोड़ दिया। Also Read - IPL 2020: RCB कोच ने कहा, कोविड-19 ब्रेक के बाद वापसी करने में युवा खिलाड़ियों को होगी मुश्किल

ओ'ब्रायन ने डबलिन में नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ लेइनस्टर लाइटनिंग के लिए खेलते हुए सिर्फ 37 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेली। लेकिन इस दौरान उन्होंने अपना काफी नुकसान कर लिया, जब उनके एक शॉट पर गेंद जाकर बगल की पार्किंग में खड़ी उन्हीं की कार के शीशे पर जा लगी।

क्रिकेट आयरलैंड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी पुष्टि की। हालांकि 36 साल के ओ'ब्रायन अपनी टीम लीस्टर को जीत दिलाने में सफल रहे।

Didn’t need the air-con on the drive up to you lads. unreal service once again. Never fails to disappoint. I’ll park further away next time #BestInTheBusiness https://t.co/tNKTG0tRLA

— Kevin O’Brien (@KevinOBrien113) August 27, 2020