लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर चल रहे भारत के तेज गेंदबाज और विस्फोटक बल्लेबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) ने कुछ अच्छा करके सुर्खियां बटोरीं हैं. हाल ही में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब रंग जमा रही है और लोगों को पसंद भी आ रही है. अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए पठान भाइयों ने पहले भी कई नेक काम किए हैं मगर इस बार इरफान अपने वालिद और घर वालों के साथ जरूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं. भारत के इस स्टार ऑलराउंडर ने इस मौके की तस्वीर ट्विटर पर अपने चाहने वालों के साथ साझा किया और लिखा, “देना जीवन का एक तरीका है. ये लफ्ज मुझे अपने वालिद से विरासत में मिली है. अब्बा 14 घंटे काम कर के महीने में 3500 रूपये कमाते थे मगर फिर भी इस छोटे से रकम में वो दूसरों की मदद जरूर करते थे. ये काम पहले भी होता था, अब भी होता है. धन्य हूं उन्हें पा कर”.

Giving is a way of life.Those words has been given inherent to me by my father ever since when he use to earn 3500 rupees a month aftr wrking 14 hours a day.Even thn Abba used to always do d charity in his little way even now it goes on.Blessed to have a father like him 🙂 pic.twitter.com/Oszeo71YKs

