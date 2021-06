टीम इंडिया के मिस्टर डिपेंडेएबल बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को टेस्ट टीम की रीढ़ माना जाता है. हर टेस्ट मैच में भारतीय पारी इस वॉल के इर्द-गिर्द ही निर्भर करती है. उनके सॉलिड डिफेंस और धीरज भरी पारी भारत को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में मदद करती है. लेकिन अक्सर क्रिकेट फैन्स के साथ-साथ कई जानकार भी कभी-कभी उनकी धीमी बल्लेबाजी की आलोचना करते नजर आए हैं. अब एक फैन ने भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चाइनामैन गेंदबाज ब्रैड हॉग (Brad Hogg) से पुजारा पर सवाल किया तो उन्होंने बेबाकी से इसका जवाब दिया है. Also Read - WTC 2021 Final के मद्देनजर केन विलियमसन ने दूसरे टेस्‍ट से लिया आराम, इस खिलाड़ी को मिली कमान

ब्रैड हॉग टि्वटर पर फैन्स के साथ सवाल-जवाब के सेशन में भाग ले रहे थे. उन्होंने इस सेशन को #AskHoggy नाम दिया था. यहां एक फैन ने उनसे पुजारा की बैटिंग पर सवाल पूछा था. फैन ने लिखा, ‘क्या (चेतेश्वर) पुजारा टेस्ट में बहुत धीमे हैं?’ Also Read - Virat Kohli ने शुबमन गिल, चेतेश्‍वर पुजारा के साथ शेयर की पिक्‍चर, कैप्‍शन से दिए अहम संकेत

इस गंभीर सवाल का जवाब देते हुए ब्रैड हॉग ने कहा, ‘उनके आसपास जो बल्लेबाज हैं वह उनसे धीमे नहीं हैं. आपको कोई ऐसा बल्लेबाज चाहिए होता है, जो समय लेकर बल्लेबाजी करे. मैं तो सही मायनो में उनकी बल्लेबाजी को एन्जॉय करता हूं, उनके धैर्य और दृढ़संकल्प की मैं तारीफ करता हूं.’

Tough but I feel New Zealand playing two tests before the final will give them an advantage. #WTCFinal https://t.co/llvQM4OocI

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) June 8, 2021