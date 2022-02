पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा (Pragyan Ojha) का कहना है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले विश्व कप के लिए युवा क्रिकेटर ईशान किशन (Ishan Kishan) को तैयार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि टीम मैनेजमेंट को विश्व कप से पहले किशन को आत्मविश्वास हासिल करने के लिए और मौके देने चाहिए।Also Read - Ishan Kishan को वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना चाहिए: Pragyan Ojha

ओझा ने क्रिकबज के हवाले कहा, "देखिए ईशान किशन को आप विश्व कप के लिए वास्तविक रूप से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा, वो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अभी खेलने वाले खिलाड़ी सभी युवा और नए खिलाड़ी हैं।"

उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि उन्होंने 40-50 मैच खेले हैं, इसलिए जब ये सब अच्छा चल रहा है तो मुझे लगता है कि अगर आपको किसी को मौका देने की जरूरत है तो वो ईशान किशन हो सकते हैं।"

टीम इंडिया पहले ही दो जीत दर्ज कर वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी है, लेकिन ओझा को नहीं लगता कि शुक्रवार को होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे के लिए भारत को ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। ओझा ने कहा, “कप्तान का निर्णय है कि शिखर आएंगे इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक बदलाव की जरूरत है।”