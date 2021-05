भारत में इन दिनों कोरोना वायरस (Coronavirus in India) की दूसरी लहर जारी है. देश की राजधानी दिल्ली भी इससे कराह रही है. लेकिन दिल्ली में हालात अब धीरे-धीरे पटरी पर आते दिख रहे हैं. हालांकि देश में इस वायरस की तीसरी लहर आने का भी अंदेशा है और इससे बचने के लिए कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य है. देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन जारी है और इसमें आम लोगों के साथ-साथ सेलिब्रिटी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) ने अपनी पत्नी प्रतिमा सिंह के साथ कोविड- 19 वैक्सीन का पहला डोज लिया. Also Read - दिल्ली में एक दिन में लगा 1.39 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका

इशांत शर्मा ने खुद को वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली का एक सरकारी स्कूल चुना. इशांत के इस फैसले लिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमकर तारीफ की है. इशांत ने अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन सेंटर की एक तस्वीर पोस्ट की. उनका वैक्सीन सेंट कोई सरकारी स्कूल है, जिसे मनीष सिसोदिया ने पहचान लिया है. इशांत और उनकी पत्नी यहां डबल मास्क पहनकर पहुंचे थे.

#VaccinationDone✅

Thankful for this and grateful for all the essential workers. Happy to see the smooth running of the facility & management.

Let’s all get vaccinated at the earliest. #GetVaccinated #CovidVaccine pic.twitter.com/3wRHeBwvTP

— Ishant Sharma (@ImIshant) May 10, 2021