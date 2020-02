भारतीय टेस्‍ट टीम के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) 10 विकेट लेने वाली लड़की काशवी गौतम (Kashvee Gautam) के खेल के फैन बन गए हैं. वो काशवी के खेल के इस कदर कायल हो गए हैं कि खुद को ट्विटर पर उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए.

काशवी ने आंध्र प्रदेश के कडापा के केएसआरएम कॉलेज ग्राउंड में खेली जा रही महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के मैच में 4.5 ओवरों में 10 विकेट लेकर अपनी टीम को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 161 रनों से शानदार जीत दिलाई.

पढ़ें:- दिल्‍ली हिंसा में अबतक 30 की गई जान, नाराज रोहित शर्मा ने दी यह प्रतिक्रिया

इशांत ने ट्वीट कर लिखा, “अंडर-19 महिला वनडे ट्रॉफी में इतिहास रचने पर बधाई हो काशवी. सिर्फ 10 विकेट ही नहीं हैट्रिक लेने पर भी बधाई है. हमें तुम पर गर्व है.”

पढ़ें:- INDw vs NZw: भारत की पहले बल्‍लेबाजी, स्‍मृति मंधाना की प्‍लेइंग इलेवन में वापसी

चंडीगढ़ की कप्तान काशवी ने गेंद के अलावा बल्ले से भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और 68 गेंदों पर 49 रन बनाए. ईशांत इस समय न्यूजीलैंड में हैं और टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं. पहले टेस्‍ट मैच में वो पांच विकेट हॉल लेने में कामयाब रहे थे.

विराट कोहली की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम न्‍यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला हार चुकी है. अब शनिवार से भारत-न्‍यूजीलैंड दूसरे टेस्‍ट में आमने-सामने होंगे.

Congratulations @ Kashvee Gautam for making history in U19 Women’s one-day trophy!! Not only just grabbing ten wickets in the match, but also one hattrick!!

We are proud of you!!

Well played! https://t.co/AUQGfDDjW8

— Ishant Sharma (@ImIshant) February 26, 2020