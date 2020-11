ISL 2020: Kerala Blasters vs ATK Mohun Bagan, The Live Game at 7.30pm IST: भारतीय फुटबॉल फैन्स के लिए आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज से देश की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग ‘इंडियन सुपर लीग’ (ISL 2020) की गोवा में शुरुआत हो रही है. यह इस टूर्नामेंट का 7वां सत्र है, हालांकि इस बार कोविड- 19 के चलते यह पूरी लगी गोवा में ही खेली जाएगी. इस लीग में भाग ले रहीं सभी 11 फ्रैंचाइजियां यहां पहले से ही अपने-अपने होटलों में पहुंच गई हैं, जो टूर्नामेंट से पहले गोवा के ही अलग-अलग मैदानों पर बायो सिक्योर बबल में रहकर अभ्यास कर रही थीं. Also Read - IPL 2020 MI vs DC Live Streaming: कब और कहां देख सकेंगे मुंबई-दिल्ली फाइनल मुकाबला

इस लीग के 7वें सीजन की शुरुआत केरला ब्लास्टर्स बनाम एटीके मोहन बागान के मैच से होगी. Kerala Blasters vs ATK Mohun Bagan, 1st Match Live when and where to watch live telecast, live streaming, online Coverage Also Read - IPL 2020 DC vs SRH Live Streaming: कब और कहां देख सकेंगे दिल्ली-हैदराबाद के बीच क्वालिफायर मुकाबला

Here’s all you need to know about Kerala Blasters vs ATK Mohun Bagan, ISL 2020-21 season- 1st Match

केरला ब्लास्टर्स बनाम एटीके मोहन बागान मैच कब खेला जाएगा?

केरला ब्लास्टर्स बनाम एटीके मोहन बागान मैच शुक्रवार (20 नवंबर 2020) को खेला जाएगा।

केरला ब्लास्टर्स बनाम एटीके मोहन बागान मैच कहां खेला जाएगा?

केरला ब्लास्टर्स बनाम एटीके मोहन बागान मैच गोवा में बंबोलिम में स्थित GMC एथलेटिक स्टेडियम में खेला जाएगा।

केरला ब्लास्टर्स बनाम एटीके मोहन बागान मैच कितने बजे खेला जाएगा?

केरला ब्लास्टर्स बनाम एटीके मोहन बागान मैच भारतीय समयानुसार शाम 7: 30 बजे से खेला जाएगा।

केरला ब्लास्टर्स बनाम एटीके मोहन बागान मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

केरला ब्लास्टर्स बनाम एटीके मोहन बागान मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1/ HD, स्टार स्पोर्ट्स 2/HD (अंग्रेजी), स्टार स्पोर्ट्स हिंदी 1/HD, स्टार स्पोर्ट्स 3, स्टार गोल्ड 2 (हिंदी), एशियानेट प्लस, एशियानेट मूवी (मलयालम), स्टार स्पोर्ट्स बांग्ला, स्टार स्पोर्ट्स कन्नड़, स्टार स्पोर्ट्स तमिल, स्टार स्पोर्ट्स तेलूगु और स्टार स्पोर्ट्स मराठी चैनलों पर देखा जा सकेगा.

केरला ब्लास्टर्स बनाम एटीके मोहन बागान मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

केरला ब्लास्टर्स बनाम एटीके मोहन बागान मैच की live streaming आप Disney+ Hotstar VIP और JioTV पर देख सकते हैं।