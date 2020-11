देश की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग (ISL 2020-21) का आज दूसरा दिन है और वीकेंड के मौके पर भी टूर्नामेंट में आज सिर्फ एक ही मैच होगा. नए सीजन का यह दूसरा मैच नॉर्थईस्ट युनाइटेड और मुंबई सिटी के बीच खेला जाएगा. दोनों ही टीमें इस बार नई ताकत के साथ टूर्नामेंट में उतरी हैं और इस बार वे अपने पहले खिताब के लिए शुरुआत से ही पूरा जोर लगाना चाहेंगी. आज का यह मैच वास्को के तिलक मैदान स्टेडियम में खेला जाएगा. Also Read - ISL 2020 आज शुरू: कब और कहां देख सकेंगे केरल-मोहन बागान मैच

इससे पहले शुक्रवार को खेले गए सीजन के पहले मैच में एटीके मोहन बागान (ATK Mohun Bagan) ने केरला ब्लास्टर्स (Kerala Blasters) को 1-0 से हराकर जीत से अपने अभियान की शुरुआत की है.

Here’s all you need to know about North East United FC vs Mumbai City FC, ISL 2020-21 season- 2nd Match

नॉर्थईस्ट युनाइटेड बनाम मुंबई सिटी FC मैच कब खेला जाएगा?

नॉर्थईस्ट युनाइटेड बनाम मुंबई सिटी FC मैच शनिवार (21 नवंबर 2020) को खेला जाएगा.

नॉर्थईस्ट युनाइटेड बनाम मुंबई सिटी FC मैच कहां खेला जाएगा?

नॉर्थईस्ट युनाइटेड बनाम मुंबई सिटी FC मैच गोवा के वास्को में स्थित तिलक मैदान स्टेडियम में खेला जाएगा.

नॉर्थईस्ट युनाइटेड बनाम मुंबई सिटी FC मैच कितने बजे खेला जाएगा?

नॉर्थईस्ट युनाइटेड बनाम मुंबई सिटी FC मैच भारतीय समयानुसार शाम 7: 30 बजे से खेला जाएगा.

नॉर्थईस्ट युनाइटेड बनाम मुंबई सिटी FC मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

नॉर्थईस्ट युनाइटेड बनाम मुंबई सिटी FC मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1/ HD, स्टार स्पोर्ट्स 2/HD (अंग्रेजी), स्टार स्पोर्ट्स हिंदी 1/HD, स्टार स्पोर्ट्स 3, स्टार गोल्ड 2 (हिंदी), एशियानेट प्लस, एशियानेट मूवी (मलयालम), स्टार स्पोर्ट्स बांग्ला, स्टार स्पोर्ट्स कन्नड़, स्टार स्पोर्ट्स तमिल, स्टार स्पोर्ट्स तेलूगु और स्टार स्पोर्ट्स मराठी आदि चैनलों पर देखा जा सकेगा.

नॉर्थईस्ट युनाइटेड बनाम मुंबई सिटी FC मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

नॉर्थईस्ट युनाइटेड बनाम मुंबई सिटी FC मैच की live streaming आप Disney+ Hotstar VIP और JioTV पर देख सकते हैं.