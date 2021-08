भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में नोंक-झोंक करते नजर आए हैं। लेकिन मामला तब बढ़ गया जब मैच के आखिरी दिन कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इंग्लिश बल्लेबाजों को स्लेज करते नजर आए। इस मामले पर पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी निक कॉम्पटन ने कहा कि कोहली बेहद बदतमीज खिलाड़ी हैं।Also Read - T20 World Cup 2021- मुझे कोई संदेह नहीं कि भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगा: Dinesh Karthik

Isn’t Kohli the most foul mouthed individual. I’ll Never forget the barrage of abuse I received in 2012 when the swearing stunned me to the point that he did himself a serious disservice. It highlights what a level headed and grounded man Root, Tendulkar, Williamson et al are

