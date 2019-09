ISSF World Cup, Rio de Janeiro: भारत की स्टार टीन शूटिंग जोड़ी मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने ब्राजील में हो रहे रियो डी जेनेरियो टूर्नामेंट में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है. भारत ने आईएसएसएफ वर्ल्‍ड कप राइफल/पिस्‍टल में पांच गोल्‍ड मेडल के साथ इस मुकाबले को खत्म किया. मनु और सौरभ की जोड़ी ने एयर पिस्टल मिक्‍स्‍ड टीम इवेंट में यशस्विनी देसवाई व अभिषेक वर्मा की जोड़ी को मात देकर भारत के लिए पांचवां गोल्ड जीता. मनु और सौरभ की जोड़ी ने इस साल आईएसएसएफ मिश्रित टीम एयर पिस्टल विश्व कप में चार स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. इस जीत के साथ भारत ने 5 गोल्‍ड, दो सिल्‍वर और दो ब्रॉन्‍ज के साथ टूर्नामेंट का समापन किया.

News Flash: Shooting World Cup: What an amazing comeback by Manu Bhaker/ Saurabh Verma as they win GOLD medal by beating compatriots Yashaswini Deswal/Abhishek Verma 17-15 in Final of 10m Air Pistol Mixed team event. pic.twitter.com/pYGcGEXyrO

भारत आईएसएसएफ सीनियर विश्‍व कप इवेंट्स में 16 गोल्‍ड, 4 सिल्‍वर और दो ब्रॉन्‍ज मेडल के साथ सबसे ज्‍यादा मेडल जीतने वाला देश रहा. महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला ने दीपक कुमार के साथ भारत के लिए चौथा गोल्ड मेडल जीता. अपूर्वी और दीपक की जोड़ी ने मिश्रित एयर राइफल स्पर्धा में शीर्ष पदक अपने नाम किया. अपूर्वी और दीपक ने यांग कियान और यू हॉनान की चीनी जोड़ी को एकतरफा फाइनल में 16-6 से मात दे दी, वहीं, भारत-2 का प्रतिनिधित्व करने वाले अंजुम मौदगिल और दिव्यांश सिंह पंवार ने इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीत कर देश का मान बढ़ाया. अंजुम-दिव्‍यांश ने 418 का स्‍कोर किया और इन्‍होंने चौथे स्‍थान पर रहते हुए ब्रॉन्‍ज मेडल के लिए क्‍वालिफाई किया और फिर इसके बाद इनका सामना हंगरी की जोड़ी एस्‍तर मेसजारोस-पीटर सिडी से हुआ. अंजुम और दिव्यांश की जोड़ी ने हंगरी की जोड़ी को 16-10 से हराकर ब्रॉन्‍ज मेडल हासिल किया.

Shooting World Cup

Gold and Silver for India in Mixed Team Air Pistol event!

Gold to Saurabh Chaudhary and Manu Bhaker and Silver to the pair of Abhishek Verma and Yashaswini Singh Deswal.

India finish this World Cup at the top of the medal tally with 9 medals (5G, 2S, 2B). pic.twitter.com/rClXejwj5P

— Sports In India (@IndiaAtSport) September 2, 2019