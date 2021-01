ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय पेस अटैक की अहम कड़ी बनाकर लौटे मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) गुरुवार को भारत लौट आए हैं. इस युवा तेज गेंदबाज हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले अपने पिता मोहम्मद घोस की कब्र का रुख किया. यहां पहुंचकर उन्होंने पिता की आत्मा की शांति के लिए दुआ की और उनकी कब्र पर फूल भी चढ़ाए. सिराज ने कहा कि उनके लिए यह दौरा बहुत मुश्किल था और पिता की मौत की खबर सुनकर वह मानसिक दबाव में थे. Also Read - ऑस्ट्रेलिया से लौटे Mohammed Siraj, एयरपोर्ट से सीधे पिता की कब्र पर पहुंचे

सिराज ने भारत लौटकर आज मीडिया से बातचीत की. इस दौरान इस 26 वर्षीय युवा गेंदबाज ने कहा, 'यह मुश्किल था और मानसिक रूप से मैं दबाव में था. जब मैंने घर वापस लौटने को कहा तो मेरे परिवार ने मुझे मेरे पिता का सपना पूरा करने के लिए कहा था. मेरी मंगेतर ने भी मुझे प्रेरित किया और मेरी टीम ने भी मुझे सपॉर्ट दिया.'

It was difficult & mentally depressing for me. My family told me to fulfil my dad's dream when I called back home. My fiancée motived me & my team also supported me. I dedicated all my wickets to him. My celebration with Mayank Agarwal was dedicated to him: Cricketer Mohd Siraj pic.twitter.com/DAWWLx5gPp

— ANI (@ANI) January 21, 2021