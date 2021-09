कंंधे की चोट और फिर सर्जरी की वजह से लंबे समय से क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का कहना है कि बाहर बैठकर साथी खिलाड़ियों को खेलते देखना उनके लिए कठिन था।Also Read - Instagram Down: यूजर्स को हो रही है परेशानी, फीड और डीएम नहीं कर रहे काम

कंधे की चोट के कारण आईपीएल 2021 के पहले चरण से बाहर रहने के बाद अय्यर 19 सिंतबर से होने वाले दूसरे चरण में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अय्यर दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच प्रवीण आमरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं।

Also Read - पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर पत्रकार चंदन मित्रा का दिल्‍ली में निधन

अय्यर ने बयान में कहा, “ईमानदारी से कहूं तो मुझे दुनिया में सबसे ऊंचा महसूस हो रहा है। ये ऐसी चीज है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं ट्रेनिंग शुरू होने से छह दिन पहले यहां आया और मैंने यूएई टीम के खिलाफ दो मैच खेले। मैं इस लय को बरकरार रखना चाहता हूं।”

उन्होंने कहा, “वो एहसास काफी कठिन था जब मैं बैठकर टीम के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखता था। मैं टीवी के सामने बैठकर हर मैच देखता और एहसास करता कि अगर मैं मैदान पर होता। लेकिन अब यह सब अतीत हो गया है। मुझे इन सबको भूलना है।”

We’re moving into top gear now So good to get our first training session in the bagpic.twitter.com/xUyedAHNBP

— Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) August 29, 2021