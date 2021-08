ITTF Czech International Open: स्टार भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान (G Sathiyan) ने 25 अगस्त को आईटीटीएफ चेक अंतरराष्ट्रीय ओपन का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया. साथियान ने चेक गणराज्य में यूक्रेन के येवहेन प्रीश्चेपा (Yevhen Pryshchepa) पर 4-0 की जीत से हासिल की. रैंकिंग में 39वें स्थान पर काबिज साथियान ने फाइनल में येवहेन को 11-0, 11-6, 11-6, 14-12 से शिकस्त दी.Also Read - एशियन गेम्स में आसान ड्रॉ टेबल टेनिस में दिलाएगा मेडल

इससे पहले शीर्ष वरीय भारतीय ने स्वीडन के ट्रूल्स मोरेगार्ध के सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होने से फाइनल में प्रवेश किया था. उन्होंने इसमें बिना किसी परेशानी के पहले दो गेम 11-4 11-8 से अपने नाम कर लिये थे और वह तीसरे में 8-2 से आगे चल रहे थे, तभी मोरेगार्ध ने चोटिल होने के कारण हटने का फैसला किया.

