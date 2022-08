Punjab CM Bhagwant Mann News: पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान सोमवार को अलग ही अंदाज में नजर आए. राजनीति की पिच से समय निकालते हुए भगवंत मान ने खेलों की दुनिया में कदम रखा. वो जालंधर में वॉलीबॉल खेलते हुए दिखे. आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई द्वारा भगवंत मान के वॉलीबॉल खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जो इस वक्‍त काफी वायरल हो रहा है.Also Read - पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि, भगवंत मान बोले- 5 महीने में 17313 युवाओं को दिया रोजगार

भगवंत मान सोमवार को जालंधर के गुरु गोविंद सिंह स्‍टेडियम पहुंचे जहां उन्‍होंने 'खेडां वतन पंजाब दें' नामक खेल आयोजन का शुभारंभ किया. मुख्‍यमंत्री ने इस दौरान खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल में हाथ आजमाया. वो परांपरागत सिख पगड़ी में नहीं थे. इसकी जगह उन्‍होंने मैदान पर उतरने के लिए सफेद रंग की टोपी पहनी हुई थी. इस दौरान पंजाब के मुख्‍यमंत्री काले रंग के ट्रैक सूट में नजर आए. Also Read - पंजाब में 'भ्रष्टाचार' पर चाबुक: 5 महीनों में 135 सरकारी अधिकारियों सहित 200 से अधिक गिरफ्तार

#WATCH | Punjab CM Bhagwant Mann tries his hand at volleyball after inaugurating ‘Khedan Watan Punjab Dian’ sporting event at Guru Gobind Singh Stadium in Jalandhar yesterday pic.twitter.com/WOlD9MNfOw

— ANI (@ANI) August 30, 2022