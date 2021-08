Virat Kohi vs James Anderson: इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने गई टीम इंडिया (India vs England) लीड्स टेस्ट में एक बार फिर मुश्किल में फंस गई है. भारत ने यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है लेकिन सिर्फ 21 रन पर भारत के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) का आसान शिकार बनते दिखाई दे रहे हैं. लीड्स में भारत के तीनों ही विकेट एंडरसन ने अपने नाम किए हैं, जिसमें विराट कोहली का भी नाम शामिल है. टेस्ट इतिहास में यह कुल 7वां मौका है, जब जेम्स एंडरसन ने कोहली को अपना शिकार बनाया है.Also Read - भारतीय टीम ने लॉर्ड्स टेस्‍ट में भावनाओं को अपने पक्ष में बखूबी इस्‍तेमाल किया: जेम्‍स एंडरसन

अपने करियर का 95वां टेस्ट मैच खेल रहे विराट कोहली (Virat Kohli) अपने करियर में आज 149वीं बार आउट हुए हैं. किसी एक गेंदबाज के खिलाफ वह सर्वाधिक 7 बार ही आउट हुए हैं और उनके खिलाफ ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ दो गेंदबाजों के नाम यहां मौजूद हैं, जिसमें जेम्स एंडरसन का नाम भी शामिल है. एंडरसन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन (Nathan Lyon) का नाम शामिल है. Also Read - IND vs ENG: मैदान ही नहीं लॉर्ड्स की लॉबी में भी भारत-इंग्‍लैंड के क्रिकेटर्स के बीच हुई थी तीखी नोकझोक

We think @jimmy9 enjoyed this one! 💥

Scorecard/Videos: https://t.co/UakxjzUrcE

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvIND 🇮🇳 pic.twitter.com/3zGBCmJlhQ

— England Cricket (@englandcricket) August 25, 2021