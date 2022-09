Jasprit Bumrah Rule Out of T20 World Cup: टी20 विश्‍व कप 2022 को शुरू होने में अब तीन सप्‍ताह से भी कम वक्‍त बचा है. इससे ठीक पहले आज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने की खबर आई है. बुमराह भारतीय तेज बैट्री की मु‍ख्‍य कड़ी हैं. ऐसे में उनके बिना टीम का मैदान पर उतरना निश्चिततौर पर रोहित शर्मा एंड कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच के दौरान बुमराह की गैर-मौजूदगी को लेकर बताया गया कि वो फिट नहीं है. अब यह बात सामने आ रही है कि स्‍ट्रेच फ्रेंक्‍चर के चलते यह भारतीय तेज गेंदबाज टी20 वर्ल्‍ड कप से ही बाहर हो गया है. ऐसे में जस्‍सी की गैर मौजूदगी से भारतीय फैन्‍स काफी नाराज हैं. उन्‍होंने जमकर सोशल मीडिया पर इसे लेकर अपनी भड़ास निकाली.Also Read - भारत के टी20 विश्व कप स्क्वाड में ये पांच गेंदबाज ले सकते हैं जसप्रीत बुमराह की जगह

Also Read - टीम इंडिया को बड़ा झटका, टी20 विश्व कप 2022 से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह : रिपोर्ट

With unorthodox bowling action, there was always a fear of back injury and unfotunately it came right before #T20WorldCup2022

#JaspritBumrah pic.twitter.com/WUADNjFJfq — Prince Agarwal (@princeagarwal08) September 29, 2022

Also Read - टी20 विश्व कप 2022 की कड़ी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं अर्शदीप सिंह

Jasprit Bumrah ruled out of the T20 World Cup 2022. Bhul jaao ab world up #JaspritBumrah pic.twitter.com/trVKgJv1kc — Prayag (@theprayagtiwari) September 29, 2022

Following the news that #JaspritBumrah would not be participating in the T20 World Cup, reactions of team and management be like pic.twitter.com/qnw0FxyV4C — Shubham Sakhuja (@ishubhamsakhuja) September 29, 2022

Oppositions after news of #JaspritBumrah ruled out of T20WorldCup2022 pic.twitter.com/2vb60aq1sZ — ಭಲೇ ಬಸವ (@Basavachethanah) September 29, 2022

बता दें कि इससे पहले जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2022 के दौरान भी चोट के चलते नहीं खेल पाए थे. भारत को इसका खामियाजा टूर्नामेंट के दौरान भुगतना पड़ा और टीम सुपर-4 से ही बाहर हो गई. ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ जस्‍सी पहले मुकाबले में नहीं खेले थे लेकिन 23 और 25 सितंबर को दो मुकाबले खेलने के बाद वो फिर चोटिल होकर बाहर हो गए हैं. इंग्‍लैंड दौरे के बाद जसप्रीत बुमराह ने जिम्‍बाब्‍वे दौरा और एशिया कप 2022 चोट के चलते मिस किया था. ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ भी वो महज दो मैचों में ही हिस्‍सा ले पाए थे.