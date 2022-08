टीम इंडिया के सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) पीठ की चोट के कारण एशिया कप टी20 टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का चयन सोमवार को ही होना था लेकिन अब तक इसके बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है.Also Read - ये क्या मामला! कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी भारत के खिलाफ फाइनल मैच खेल रही हैं ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैक्ग्रा

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘‘जसप्रीत बुमराह की पीठ में चोट है और वो एशिया कप में नहीं खेलेंगे. वो हमारे मुख्य गेंदबाज हैं और हम चाहते है कि वो टी20 विश्व कप से पहले वापस अपने लय को हासिल कर ले. हम उन्हें एशिया कप की टीम में शामिल कर जोखिम नहीं लेना चाहते है, इससे उनकी चोट और गंभीर हो सकती है.’’ Also Read - IND vs WI, 5th T20I : वेस्टइंडीज को 88 रन से हराकर भारत ने 4-1 से टी20 सीरीज जीती

बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में आखिरी बार मैदान पर दिखे थे. इसके बाद से उन्हें विश्राम दिया गया है. वो अभी अपने परिवार के साथ अमेरिका में छुट्टियां मना रहे हैं. Also Read - IND vs WI- हमेशा मैच फिनिशर की भूमिका निभाना बहुत कठिन काम: दिनेश कार्तिक

better together, every step of the way. pic.twitter.com/qQAd7f3LRB

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) August 1, 2022