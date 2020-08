साउथम्‍पटन में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में दूसरे दिन जोस बटलर (Jos Buttler) ने अपने करियर का दूसरा टेस्‍ट शतक पूरा किया. 99 के निजी स्‍कोर पर अंपायर द्वारा एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करार दिए जाने के बादवजूद भी बटलर को डीआरएस (DRS) की मदद से जीवनदान मिला. फिर अगली ही गेंद पर उन्‍होंने अपना शतक पूरा किया. Also Read - ENG vs PAK: दोहरे शतक के करीब जैक क्रॉले, बटलर संग बनाई 205 रन की साझेदारी

इसके साथ ही जोस बटलर (Jos Buttler) ने इस मैच में जैक क्रॉले के साथ मिलकर इंग्‍लैड और पाकिस्‍तान (England vs Pakistan) के बीच टेस्‍ट क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा कीर्तिमान स्‍थातिप किया. तीसरे दिन लंच तक दोनों के बीच 246 रन की नाबाद साझेदारी बन चुकी है. पांचवें विकेट के लिए यह साझेदारी दोनों टीमों के बीच अबतक खेले गए क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी है.

इससे पहले साल 2010 में इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) और पोल कॉलिंगवुड (Paul Collingwood) के बीच बनी 219 रन की साझेदारी ही इंग्‍लैंड की पाकिस्‍तान के खिलाफ पांचवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी. मोर्गन-कॉलिंगवुड की साझेदारी के रिकॉर्ड को ताड़ने में 10 साल का वक्‍त लगा. जोस बटलर और जैक क्रॉले ने यह कारनामा करके दिखाया.

इंग्‍लैंड की टीम मैच में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. बारिश के कारण बार-बार आ रही रुकावटों के बावजूद दूसरे दिन लंच तक इंग्‍लैंड ने 373/4 रन बना लिए हैं. पहले सेशन के दौरान इंग्‍लैंड के बल्‍लेबाजों ने एक भी विकेट नहीं गिरने दिया.