Rishabh Pant reverse sweep to James Anderson Video: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज को गंवाने के बाद कहा कि ऋषभ पंत ने बहुत की अक्रामक खेल दिखाया और सीरीज में एक अलग ही अंदाज में खेले. यही नहीं जो रूट ने पहली बार एंडरसन की गेंद पर ऋषभ पंत के रिवर्स स्वीप को लेकर भी तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े. Also Read - इंग्लैंड के युवा बल्लेबाजों के पास स्पिन की मददगार पिच पर खेलने का कौशल नहीं: मोंटी पनेसर

दरअसल जो रूट ने रविवार को कहा कि उनकी टीम के पास मैच पर पकड़ बनाने का मौका था लेकिन वे इसे भुनाने में नाकाम रहे. चौथे टेस्ट मैच में भारत की जीत के लिए उन्होंने ऋषभ ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर को क्रेडिट दिया. Also Read - भारत के खिलाफ हार की जिम्मेदारी लें इंग्लैंड के खिलाड़ी : पूर्व कप्तान नासिर हुसैन

रूट ने कहा, ”जिस तरह से ऋषभ बल्लेबाजी करता है, उससे गेंदबाजों के लिए दबाव बनाना और कई बार फील्ड सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है.” जो रूट ने आगे कहा, “जब वह 600 टेस्ट विकेट ले चुके एक आदमी को रिवर्स स्वीप मारता है, तो आप समझ लीजिए कि यह काफी कौशल और बहादुर वाला कदम होता है.” Also Read - ICC Test Team Rankings: न्यूजीलैंड को पछाड़ फिर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन बनी टीम इंडिया, इंग्लैंड को रौंदने का मिला तोहफा

दरअसल चौथे टेस्ट मैच के दौरान ऋषभ पंत ने एक ऐसा शॉट लगाया जिसने मैदान पर मौजूद खिलाड़ी, कमेंट्री कर रहे दिग्गज और दर्शकों को भी दंग कर दिया. विकेट के लिए तरस रही इंग्लैंड ने खेल के तीसरे दिन जैसे ही नई गेंद ली तो इंग्लिश कप्तान ने उसे जेम्स एंडरसन को थमा दिया. नई गेंद से ओवर लेकर आए जेम्स एंडरसन को 83वें ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए विकेटकीपर के सिर के उपर से शॉट खेल दिया. दिग्गज क्रिकेटरों की मानें तो पंत का यह शॉट ऐसा था जिसे किसी भी खिलाड़ी ने तेज गेंदबाज को ऐसे नहीं लगाया था. वो भी एक ऐसे तेज गेंदबाज को जिसने टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज्यादा विकेट लिए हों और मौजूदा समय के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में शुमार हो.

यहां देखें Rishabh Pant reverse sweep to James Anderson Video

I don’t think anyone has had the skill audacity to do that to Jimmy Anderson (in a Test) before #INDvENG #astonishing pic.twitter.com/T3snjDstW5

— simon hughes (@theanalyst) March 5, 2021