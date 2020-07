विंडीज के खिलाफ पहले टेस्‍ट की टीम में शामिल किए गए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) मेहमान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज टिनो बेस्‍ट (Tino Best) से उलझ गए. दोनों के बीच ट्विटर वार शुरू हो गई. यह पूरा वाक्‍या बेस्‍ट द्वारा स्‍टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) की जगह आर्चर को प्‍लेइंग इलेवन में जगह देने को लेकर हैरानी जताने के बाद शुरू हुआ. Also Read - ENG vs WI: टीम में जगह नहीं मिलने से भड़के स्‍टुअर्ट ब्रॉड, बोले- अब बस भविष्‍य को लेकर स्‍पष्‍टता चाहता हूं

इंग्‍लैंड के कार्यवाहक टेस्‍ट कप्‍तान बेन स्‍टोकस (Ben Stokes) ने रोज बाउल टेस्‍ट के लिए अपनी तेज बैट्री में जेम्‍स एंडरसन के अलावा क्रिस वोक्‍स और जोफ्रा आर्चर को जगह दी. जबकि अनुभवी स्‍टुअर्ट ब्रॉड को बाहर का रास्‍ता दिखा दिया गया. ब्रॉड इसे लेकर खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं. Also Read - साउथम्पटन टेस्ट: शेन डॉवरिच, क्रैग ब्रैथवेट की पारियों के दम पर वेस्टइंडीज ने 114 रन की बढ़त हासिल की

Honestly why Archer playing before Broad chaaaaa fair is fair tho🥺🥺, cause u have Wood bowling 90+ , And he’s bowling the same pace as Broad , I have no problem with Broad being pissed 😤 #EngVsWI ….. that’s not fair at all 😒 . Also Read - 'माता-पिता के साथ हुआ भेदभाव याद आ गया': नस्लवाद पर बात करते समय भावुक हुए माइकल होल्डिंग

— Tino95 (@tinobest) July 10, 2020