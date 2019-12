प्रभावशाली विश्व कप और शानदार एशेज सीरीज के बाद न्यूजीलैंड दौरे पर हुई हालिया टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) का प्रदर्शन खास नहीं रहा। जिसके बाद पूर्व वेस्टइंडीज क्रिकेटर टीनो बेस्ट ने सोशल मीडिया के जरिए इस कैरेबियन खिलाड़ी की आलोचना की। हालांकि आर्चर ने इसके लिए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया।

बेस्ट ने ट्वीट किया, “क्या किसी को ये चिंता है कि आर्चर धीमी गेंदबाजी कर रहा है और ये उसकी दूसरी सीरीज है??? पहले टेस्ट में भी उसकी गति काफी कम थी हालांकि न्यूजीलैंड के दौरे से पहले उसे काफी आराम मिला था? क्या वो चोटिल है? ऐसा है क्या कि हमें दाएं हाथ का तेज गेंदबाज लेना है और उसे मध्यम-तेज बनाना है।”

The captain and I aren’t worried but thank you for concern I really appreciate it https://t.co/Q70qij8nwL

जाहिर है कि पूर्व क्रिकेटर का ये ट्वीट बारबाडोस में जन्मे आर्चर के गले नहीं उतरा। उन्होंने जवाब में लिखा, “कप्तान और मुझे चिंता नहीं है लेकिन आपके चिंता करने के लिए शुक्रिया।”

If that was really your intention you would of messaged me personally , Barbados isn’t big you could of gotten into contact with me but go on have your moment on Twitter https://t.co/qfR0MD21m4

— Jofra Archer (@JofraArcher) December 13, 2019