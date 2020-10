राजस्थान रॉयल्स (RR) के सुपरस्टार खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) सिर्फ अपने शानदार खेल की बदौलत ही सुर्खियों में नहीं रहते हैं। वह सोशल मीडिया पर अपने पुराने ट्वीट को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं, जो उन्होंने सालों पहले किए थे, लेकिन फैन्स को उनका जवाब अब मिल रहा है। शुक्रवार को किंग्स XI पंजाब (KXIP) के उन्होंने क्रिस गेल (Chris Gayle) को तब बोल्ड कर दिया, जब वह अपने शतक से मात्र एक रन दूर थे। Also Read - IPL 2020: पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने ट्रेंट बोल्ट

जैसे ही आर्चर ने गेल को 99 के व्यक्तिगत स्कोर पर बोल्ड किया तो बस फिर क्या था राजस्थान रॉयल्स की टीम ने उनके इस पुराने ट्वीट पर रिप्लाई कर इस गेल के विकेट से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर फैन्स को उनका यह ट्वीट खूब रास आने लगा।

I know if I was bowling I know he wasn't getting da 100

— Jofra Archer (@JofraArcher) February 22, 2013