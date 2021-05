राजस्‍थान रॉयल्‍स के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज जोस बटलर (Jos Butter) ने सनराइजर्स हैदराबाद (RR vs SRH) के खिलाफ मुकाबले में रविवार को (IPL 2021) शानदार शतक जड़ा. बटलर ने मैच के दौरान 64 गेदों पर 124 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से 11 चौके और आठ छक्‍के निकले. बटलर की इस पारी ने मैच को एकतरफा कर दिया. उन्‍होंने मैच के बाद आधिकारिक प्रसारणकर्ता से बातचीत के दौरान कहा कि अब उनके हमवतन एलिस्‍टर कुक (Alastair Cook) अब उन्‍हें ताना नहीं मार पाएंगे. Also Read - IPL 2021, RR vs SRH Highlights: जोस बटलर ने खेली शतकीय पारी, राजस्थान ने हैदराबाद को 55 रनों से हराया

मैच में राजस्‍थान रॉयल्‍स ने 55 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. हैदराबाद की टीम ने इस मैच से अपने कप्‍तान डेविड वार्नर को साइडलाइन करते हुए केन विलियमसन को टीम की कमान सौंपी थी. हालांकि कप्‍तानी बदलने से भी टीम जीत की पटरी पर अभी नहीं लौट पाई है. राजस्‍थान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान हैदराबाद की टीम केवल केवल 168/5 रन ही बना पाई. Also Read - IPL 2021, RR vs SRH: Jos Buttler ने बनाया रिकॉर्ड, IPL करियर में कभी ना हुआ था ऐसा

मैन ऑफ द मैच बने जोस बटलर (Jos Butter) ने मैच के बाद कहा, “अंतत: अब एलिस्‍ट कुक (Alastair Cook) मुझे ये कहना बंद कर देंगे कि उनके पास मुझे एक टी20 शतक ज्‍यादा है.” दरअसल, एलिस्‍टर कुल ने अपने करियर के दौरान 32 टी20 मैच खेले. इस दौरान उन्‍होंने एक शतक जड़ा था. ये शतक उन्‍होंने काउंटी क्रिकेट खेलने के दौरान लगाया था. Also Read - पंजाब किंग्‍स के कप्‍तान KL Rahul अपेंडिक्‍स की बीमारी से हुए ग्रस्‍त, अस्‍पताल में कराया गया भर्ती

जोस बटलर (Jos Butter) को एक विस्‍फोटक बल्‍लेबाज के तौर पर जाना जाता है. हालांकि इसके बावजूद भी वो अबतक खेल के सबसे छोटे प्रारूप में क भी शतक नहीं लगा पाए थे. पहले शतक की उनकी ये तलाश आज हैदराबाद के खिलाफ मैच में पूरी हो गई.