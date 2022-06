25 जून 1983… शायद ही इस दिन को कोई क्रिकेट फैंस भूल सके. आज ही के दिन भारत पहली बार विश्व चैंपियन बना था. ये वो ऐतिहासिक दिन था, जब भारत ने क्रिकेट जगत की सबसे दिग्गज वेस्टइंडीज की टीम को शिकस्त देकर बड़ा उलटफेर कर दिया था.Also Read - रिषभ पंत ने भारत के 'खिलाफ' जड़ा अर्धशतक, पारी में लगाई 15 बाउंड्री

एक ओर वेस्टइंडीज की नजरें तीसरे खिताब पर थीं, तो वहीं दूसरी ओर पूरे टूर्नामेंट भारत को कमतर आंका गया, लेकिन कपिल देव की कप्तानी में टीम ने खिताब जीतकर पूरे विश्व को हैरान कर दिया.

एक ओर कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने इतिहास रचा, तो वहीं दूसरी तरह कपिल देव वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे युवा कप्तान भी बने थे.

