जूनियर एशिया कप- भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता खिताब, चौथी बार बना चैम्पियन

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने गुरुवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार जूनियर एशिया कप खिताब जीत लिया. आठ साल बाद हो रहे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए भारी तादाद में भारत और पाकिस्तान के फैन्स जुटे थे. आखिरी क्षणों में पाकिस्तान ने काफी आक्रामक हॉकी का खेल दिखाया लेकिन भारतीय गोलकीपर मोहित एचएस की अगुवाई में रक्षापंक्ति ने उनके हर वार को नाकाम कर दिया.

भारत के लिए अंगद बीर सिंह ने 12वें मिनट में, अराइजीत सिंह हुंडल ने 19वें मिनट में गोल दागे, जबकि भारत के पूर्व मुख्य कोच रोलैंट ओल्टमेंस की कोचिंग वाली पाकिस्तानी टीम के लिए एकमात्र गोल 37वें मिनट में बशारत अली ने किया. भारत ने 2004, 2005 और 2015 के बाद यह खिताब चौथी बार जीता है, जबकि पाकिस्तान 1987, 1992 और 1996 में चैम्पियन रह चुका है.

दोनों टीमें इससे पहले तीन बार जूनियर पुरूष हॉकी एशिया कप के फाइनल में भिड़ चुकी हैं. पाकिस्तान ने 1996 में जीत दर्ज की थी, जबकि 2004 में भारत विजयी रहा. भारत ने पिछली बार मलेशिया में खेले गए टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 6-2 से हराकर खिताब जीता था.