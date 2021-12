जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप (Junior Hockey World Cup) में भारत का अभियान सेमीफाइनल में जर्मनी से हारकर समाप्त हो गया है. भारतीय टीम यहां अपना खिताब बचाने के इरादे से टूर्नामेंट में उतरी थी. अब तक शानदार खेल दिखा रही भारतीय टीम शुक्रवार को यहां 2-4 से हार गई और इस हार के साथ खिताब बचाने का उसका सपना भी चकनाचूर हो गया. फाइनल में अब जर्मनी का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा.Also Read - कॉमनवेल्थ खेल 2022 में नहीं दिखेगी भारतीय हॉकी, क्वॉरंटीन पर भेदभाव कर रहा था ब्रिटेन तो भारत ने खींचे हाथ

भारत तीसरे और चौथे स्थान के मैच में रविवार को फाइनल से पहले फ्रांस से भिड़ेगा. भारत इससे पहले पूल चरण में फ्रांस से 4-5 से हार गया था. लखनऊ में 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली भारतीय टीम जर्मनी के खिलाफ शुरू से दबाव में आ गई थी. Also Read - स्टार ड्रैग फ्लिकर Rupinder Pal Singh ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, यह है कारण

जर्मनी की तरफ से एरिक क्लेनलेन (15वें मिनट), एरोन फ्लैटन (21वें मिनट), कप्तान हेंस मुलर (24वें मिनट) और क्रिस्टोफर कुटर (25वें मिनट) ने गोल किए. भारत के लिए उत्तम सिंह (25वें) और बॉबी सिंह धामी (60वें) ने गोल किए. Also Read - Tokyo Olympics 2020: PM ने नीलामी पर लगाई पदक जिताने वाली हॉकी स्टिक, आपके पास भी है इसे पाने का मौका

