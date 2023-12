जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप- नीदरलैंड को हराकर भारत सेमीफाइनल में

कुआलालंपुर. जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड जैसी मजबूत को टीम 0-2 से पिछड़ने के बाद 4-3 से हरा दिया. इसी के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है. अब वह गुरुवार को जर्मनी के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी. वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे और चौथे स्थान पर काबिज भारत और नीदरलैंड के बीच क्वॉर्टर फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा.

मैच के हाफटाइम तक डच टीम भारत पर 0-2 की बढ़त बनाए हुए थी. लेकिन उसके बाद भारत ने वापसी की और दूसरे हाफ में चार गोल दागे. नीदरलैंड के लिए टिमो बोएर्स (5वां मिनट), पेपिन वान डेर हेडेन (16वां मिनट) और ओलिवियर होर्टेनसियस (44वां मिनट) ने गोल किए, जबकि भारत के लिए आदित्य लालागे (34वां मिनट), अराइजीत सिंह हुंडल (36वां मिनट), आनंद कुशवाह (52वां मिनट) और कप्तान उत्तम सिंह (57वां मिनट) ने गोल दागे.

नीदरलैंड टीम ने पहले ही क्वॉर्टर से आक्रामक शुरुआत करते हुए पेनल्टी कॉर्नर बनाया, जिसे बोएर्स ने गोल में बदला. दूसरे क्वॉर्टर के पहले ही मिनट में वॉन डेर हेडेन ने दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को तब्दील करके टीम को 2- 0 की बढ़त दिला दी जो हाफटाइम तक बनी रही.

FIH Hockey Men’s Junior World Cup 2023 Kuala Lumpur, Malaysia

India clinched a spot in the semifinals with an incredible comeback victory (4-3) against Netherlands and will now face Germany in the semi-final

Rohit was awarded TNB Man Of The Match.#RisingStars #JWCMalaysia2023 pic.twitter.com/vkmAmKeXjr

