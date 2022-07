दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने भले ही टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी हो लेकिन वो मैदान पर अपने खिलाड़ियों के लिए खड़े होना नहीं भूले हैं. कोहली के इसी आक्रामक स्वभाव का एक नजारा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एजबेस्टन टेस्ट के दौरान देखने को मिला जब तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के लिए पूर्व कप्तान कोहली इंग्लिश विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) से भिड़ गए. कोहली और बेयरस्टो की भिड़त का एक वीडियो का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें कोहली इंग्लिश क्रिकेटर को चुपचाप बल्लेबाजी करने के लिए कहते नजर आ रहे हैं.Also Read - मुझे कोच का काम गलती से मिला था, शास्‍त्री बोले- द्रविड़ तो सिस्‍टम से आए हैं फिर...

मैच के दूसरे दिन का जब इंग्लैंट टीम पांच विकेट खो चुकी थी और बेयरस्टो कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान शमी अपनी इनस्विंग गेंदो से इंग्लिश बल्लेबाज को परेशान कर रहे थे. Also Read - टिम साउदी का नाम लेकर विराट ने किया बेयरस्‍टो को स्‍लेज, देखता रहा इंग्लिश बल्‍लेबाज

32वें ओवर के दौरान भी शमी और बेयरस्टो के बीच मुकाबला जारी था जब ओवर की पहली गेंद पर विकेटकीपर बल्लेबाज आउट होते होते बचे. जिसके बाद कोहली हंसने लगे और बेयरस्टो ने उनके कुछ कहा. जिसके बाद पूर्व कप्तान आगे आए और बेयरस्टो को पलटकर जवाब दिया. Also Read - बुमराह के खिलाफ 35 रन खाने के बाद जेम्स एंडरसन ने खराब गेंदबाजी के लिए ब्रॉड पर कसा तंज

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सुनाई दिया कि कोहली ने बेयरस्टो से कहा कि ‘खड़े रहकर बल्लेबाज करो और मुझे मत बताओ कि क्या कर करना है’.

Kohli: Just stand and fkng bat don’t tell me what to do

