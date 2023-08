एयरपोर्ट पर खोया भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का सामान; एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की मदद

नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा)| भारत की चोटी की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा (Manika Batra) का केएलएम एयरलाइंस में खोया सामान मिल गया है और उनके पास पहुंच चुका है, उन्होंने शीघ्र कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) और उनके कार्यालय को धन्यवाद दिया.

पेरू में एक टूर्नामेंट में भाग लेने के बाद केएलएम एयरलाइंस की उड़ान में घर लौटते समय मनिका का सामान खो गया था और उन्होंने इसे वापस पाने के लिए सरकार से मदद मांगी थी.

मनिका ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आपका और आपके कार्यालय का शीघ्र कार्रवाई करने और मेरा सामान हासिल करने में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.’’