ICC World Test Championship Final, India vs New Zealand: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में भारत की हार के बाद पाकिस्‍तान के पूर्व विकेटकीपर बल्‍लेबाज कामरान अकमल (Kamran Akmal) ने भारतीय टीम के प्‍लेइंग इलेवन पर सवाल खड़े किए. अकमल का मानना है कि सीमिंग कंडीशन में दो स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरना गलत फैसला था.

यू-ट्यूब चैनल मॉय मास्‍टर क्रिकेट कोच पर भारत की हार पर अध्ययन करते हुए कामरान अकमल (Kamran Akmal) ने कहा, "फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा न्‍यूजीलैंड की गेंदबाजी था. ऑस्‍ट्रेलियाई सीरीज की शुरुआत से ही भारतीय टीम ने बड़ा स्‍कोर नहीं बनाया है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अजिंक्‍य रहाणे ने शतक लगाया था. इसके बाद रिषभ पंत ने अच्‍छी बल्‍लेबाजी कर महत्‍वपूर्ण रन बनाए थे. अपने घर में इंग्‍लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान भी रिषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन ने अच्‍छी बल्‍लेबाजी की."

कामरान अकमल (Kamran Akmal) ने कहा, "अगर वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय प्‍लेइंग इलेवन पर नजर डालें तो आपको कभी भी सीमिंग कंडीशन में दो सीमर के साथ नहीं खेलना चाहिए. ओवरकास्‍ट कंडीशन को देखते हुए न्‍यूजीलैंड ने एक दम सही प्‍लेइंग इलेवन चुना था. पहला दिन पूरी तरह बारिश से धुलने के बावजूद भी वो जीत गए. भारत को अपनी बल्‍लेबाजी पर फोकस करने की जरूरत है."

कामरान अकमल (Kamran Akmal) ने कहा, “विराट कोहली फॉर्म में नहीं चल रहे हैं. ओपनिंग बल्‍लेबाजी भी नहीं चली. भारत को सभी मुद्दों पर अध्‍यन करने के बाद ही प्‍लेइंग इलेवन चुनना चाहिए था. भारत उसी कॉंबिनेशन के साथ उतरा जिसके साथ वो ऑस्‍ट्रेलिया और अपने घर में क्रिकेट खेला था, यही उनके खिलाफ गया.”