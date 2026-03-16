Hindi Sports Hindi

Kamran Akmal Slams Pcb Chief Mohsin Naqvi Ask Will You Steal Icc Trophy Now

एशिया कप ट्रॉफी चुराने वाले मोहसिन नकवी को पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर ने चिढ़ाया, बोला- 'ICC ट्रॉफी भी चुरा लोगे क्या?'

टी20 वर्ल्ड कप में पिटने के बाद पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से वनडे सीरीज भी हार गई. इस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने PCB को खरी-खरी सुनाई है.

मोहसिन नकवी, PCB अध्यक्ष @X.com से

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की 1-2 से हुई शर्मनाक हार के बाद उससे पूर्व क्रिकेटर्स का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर हमला जारी है. टी20 वर्ल्ड कप में पिटने के बाद पाकिस्तान की टीम यहां आगामी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों की कड़ी में पहुंची थी. इस मिशन के पहले ही टेस्ट में वह फेल हो गई. इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने अपने क्रिकेट बोर्ड (PCB) को घेरना शुरू कर दिया है. इस बीच कामरान अकमल ने PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी को यहां तक कह दिया कि क्या अब ICC ट्रॉफी भी चुरा लोगे.

जाहिर है नकवी ने भारत के एशिया कप खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी को अपने कब्जे में कर लिया था. टीम इंडिया ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. लेकिन नकवी ट्रॉफी देने की जिद पर अड़े रहे और जब उन्होंने बात बनती नहीं देखी तो वह ट्रॉफी को अपने साथ ले गए. इसके बाद से उन पर ट्रॉफी चोरी के आरोप हैं और अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने भी यह बात कहकर उनका मजाक उड़ा दिया है.

इस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने कहा, ‘पाकिस्तान टीम की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि नीदरलैंड भी हरा सकती है. नीदरलैंड भी सोच रही होगी कि अगर उसे पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेलने का मौका मिले, तो वह हमें हरा सकता है. हमारा स्तर बहुत गिर चुका है. खुदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचिए. आपने अपने क्रिकेट का मजाक बना दिया है.’

कामरान अकमल यहीं नहीं रुके. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अब ICC ट्रॉफी चोरी करके लाने का इरादा है?

बता दें T20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 में खराब प्रदर्शन कर बाहर हुई पाकिस्तान 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंची थी. बता दें यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मुखिया की उसी के देश के पूर्व क्रिकेटर आलोचना कर रहे हैं.

इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप के दौरान जब पाकिस्तान की हालत खस्ता थी, तब भी इन पूर्व खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और उनकी नीतियों को ही जिम्मेदार माना था. उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान की क्रिकेट को पीछे ले जाते जा रहे हैं. वह बोर्ड में और क्रिकेट मैनेजमेंट में ऐसे लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, जिनके पास कोई प्लान और इस काम से जुड़ा अनुभव हो. इसी का नतीजा यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट का हश्र यह हो रहा है.

Add India.com as a Preferred Source

(एजेंसी से)