Kane Williamson and his wife Sarah Raheem blessed with a baby girl: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन बेटी के पिता बन गए हैं. विलियमसन की पत्नी सारा रहीम ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है. इसकी जानकारी खुद विलियमसन ने बुधवार दोपहर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर दी. कीवी कप्तान ने अपनी ‘नन्ही परी’ का क्यूट फोटो भी अपलोड किया है. Also Read - NZ vs WI: दूसरे टेस्ट में भी वेस्टइंडीज पर पारी की हार का खतरा

विलियमसन वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे. इस टेस्ट को कीवी टीम ने अपने नाम किया था. विलियमसन ने पितृत्व अवकाश के तहत टीम से छुट्टी ली थी. Also Read - वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक जड़ टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली के बराबर पहुंचे केन विलियमसन

30 वर्षीय विलियम्स ने फोटो को अपलोड कर उसका कैप्शन लिखा, ‘ हमारे परिवार में एक खूबसूरत बच्ची का स्वागत करने में बेहद खुशी हो रही है.’ विलियमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मैच में भी नहीं खेल पाएंगे. उन्होंने पहले ही न्यूजीलैंड क्रिकेट सेलेक्टर्स ने खुद को अलग रखने के लिए कहा है और उनकी ये मांग मान ली गई है. Also Read - NZ vs WI, 1st Test: न्यूजीलैंड ने विंडीज के खिलाफ दर्ज की सबसे बड़ी टेस्ट जीत, जर्मेन ब्लैकवुड का शतक बेकार

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान (New Zealand vs Pakistan T20 Series) के बीच पहला टी20 18 दिसंबर को खेला जाएगा. हालांकि तीन मैचों की सीरीज के आखिर के 2 टी20 में विलियमसन के टीम में लौटने की उम्मीद है. विलियमसन इस वक्त ज्यादा समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टी20 20 और तीसरा टी20 22 दिसंबर को खेला जाएगा.