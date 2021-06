न्‍यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) खेले गए वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2021) के खिताबी मैच में भारत को आठ विकेट से हार झेलनी पड़ी. इसकी बड़ी वजह दूसरी पारी में भारतीय बल्‍लेबाजी के ढहने को माना गया. विराट कोहली (Virat Kohli) और चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) जैसे बड़े बल्‍लेबाज सस्‍ते में आउट हो गए. केन विलियमसन (Kane Williamson) का मानना है कि विराट और पुजारा के आउट होने के बाद भी भारत का खेल खत्‍म नहीं हुआ था. Also Read - Michael Holding IPL में कमेंट्री से क्‍यों करते हैं परहेज ? “मैं केवल क्रिकेट की कमेंट्री करता हूं…

केन विलियमसन (Kane Williamson) ने कहा, "रिषभ पंत ने भारत की तरफ से काउंटन अटैक किया. पंत की शानदार बल्‍लेबाजी के बाद भारत एक ऐसा स्‍कोर बना सकता था जिसे चेज कर पाना हमारे लिए मुश्किल साबित होता. काइल जेमिसन हमारे लिए स्‍टार गेंदबाज साबित हुए क्‍योंकि उन्‍होंने विराट और पुजारा को चलात किया."

केन विलियमसन (Kane Williamson) ने कहा, "हमारे लिए मैच के अंतिम दिन हर प्रकार का रिजल्‍ट संभव नजर आ रहा था. हम बस जितना संभव हो अच्‍छा प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे. पिछले कुछ दिनों से कुछ भी अलग नहीं था. हम बस देख रहे थे कि कैसे गेम आगे बढ़ता है और हमें मौका मिल गया. उस दिन आसानी से विकेट प्राप्‍त कर अच्‍छा लगा."

केन विलियमसन ने कहा, “भारतीय टीम ने इसके बाद काउंटर अटैक किया. इंडिया के पास भी मौका था. पिच गेंदबाजी के लिए अच्‍छी थी. हमारे लिए भी परिस्‍थति काफी तीव्र थी.”

“यह पता लगाना बेहद मुश्किल है कि सबसे बेहतर तैयारी क्‍या हो सकती थी. भारतीय टीम उतनी ही प्रतिस्‍पधी और मजबूत थी जितना हमने उम्‍मीद की थी. भारत एक वर्ल्‍ड क्‍लास टीम है.”

केन विलियमसन (Kane Williamson) ने कहा, “वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप से ठीक पहले इंग्‍लैंड का दौरा होना महज एक इत्‍तेफाक था. इस सीरीज ने हमें सही व संतुलित टीम का चुनाव करने में मदद की.”