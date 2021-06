भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand, World Test Championship 2021 Final) के बीच होने वाले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल के मद्देनजर कीवी टीम के कप्‍तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने एक अहम फैसला लिया. विलियमसन इंग्‍लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में नहीं खेलेंगे. उनके स्‍थान पर टॉम लेथम (Tom Latham) टीम की कमान संभालेंगे. क्रिकबज वेबसाइट की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. Also Read - Virat Kohli ने शुबमन गिल, चेतेश्‍वर पुजारा के साथ शेयर की पिक्‍चर, कैप्‍शन से दिए अहम संकेत

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 से 22 जून के बीच खेला जाएगा. वहीं, इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैड के बीच दूसरा टेस्‍ट मैच 10 जून को शुरू होकर 14 तारीख को खत्‍म होगा. इस मैच के बाद कीवी टीम को केवल तीन दिन का वक्‍त ही मिलेगा.

बताया गया कि न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा है कि विलियम्सन (Kane Williamson) को बाहर रखना आसान फैसला नहीं है. उन्होंने कहा, "टेस्ट मैच के लिए विलियम्सन को बाहर रखने का फैसला आसान नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से यह सही निर्णय है."

उन्होंने कहा, “विलियम्सन ने कोहनी में इंजेक्शन लगाया है जिससे उन्हें परेशानी से राहत मिल सके. विलियम्सन को बल्लेबाजी करते वक्त दिक्कत हो रही थी और उन्हें आराम मिलने से तथा रिहेबिलिटेशन से जल्द स्वस्थ होने में मदद मिलेगी.”

कोच ने बताया कि भारत के खिलाफ इसी महीने होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (Kane Williamson) के फाइनल को देखते हुए विलियम्सन को आराम देने का फैसला लिया गया.

स्टीड ने कहा, “विलियम्सन (Kane Williamson) को बाहर रखने का फैसला साउथम्पटन में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को देखते हुए लिया गया और हमें भरोसा है कि विलियम्सन तब तक मैच के लिए फिट हो जाएंगे.”