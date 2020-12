ICC Test Rankings: न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को पछाड़कर आईसीसी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंच गए हैं. विलिमसन ने हाल में टौरंगा में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेली थी. Also Read - IND vs AUS: मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया पर गुस्सा निकाल पिता को दी श्रद्धांजलि : शोएब अख्तर

इससे पहले विलियमसन साल 2015 के आखिर में टॉप पर पहुंचे थे. इसके बाद इस नंबर पर कभी स्मिथ तो कभी कोहली का कब्जा रहा. इस वर्ष भी स्मिथ नंबर एक पर 313 दिन तक रहे जबकि कोहली ने 2020 में 51 दिन टॉप पर रहते हुए बिताए. Also Read - बॉक्सिंग डे टेस्ट में मिली यादगार जीत पर BCCI अध्यक्ष Sourav Ganguly की आई प्रतिक्रिया, बोले-अच्छे लोग...

NEW NUMBER 1 Also Read - ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के मुंह से Ajinkya Rahane की कप्तानी की तारीफ सुनकर गदगद हैं सुनील गावस्कर

Kane Williamson overtakes Steve Smith and Virat Kohli to become the No.1 in the @MRFWorldwide ICC Test Rankings for batting

Latest rankings ➜ https://t.co/OMjjVx5Mgf pic.twitter.com/jy5o2qgoKn

— ICC (@ICC) December 31, 2020