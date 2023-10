World Cup के बीच न्यूजीलैंड की बढ़ी टेंशन, केन विलियमसन की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट

केन विलियमसन (Kane Williamson) की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट आया है. कीवी कप्तान केन भारत में खेले जा रहे ICC वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड की ओर से दूसरा मैच भी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं. न्यूजीलैंड को अपना दूसरा मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलना हैं.

वर्ल्ड कप 2023 के शुरुआती मैच में इंग्लैंड पर शानदार जीत के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने टीम के साथ ट्रेनिंग की लेकिन दूसरे मैच के लिए फिट नहीं हो सके. जहां विलियमसन पूरी तरह से फिट होने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं न्यूजीलैंड की टीम तेज गेंदबाज टिम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन की उपलब्धता से उत्साहित है.

