मुंबई: क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के प्रमुख कपिल देव ने शुक्रवार को कहा कि रवि शास्त्री का भारतीय टीम के मुख्य कोच पर पद पर फिर से चयन का फैसला कप्तान विराट कोहली का मौजूदा कोच को खुले समर्थन से प्रभावित नहीं रहा. शास्त्री को सीएससी ने उम्मीद के मुताबिक दो साल के लिये फिर से मुख्य कोच चुना है. भारत में 2021 में होने वाले टी20 विश्व कप के बाद उनके प्रदर्शन की फिर से समीक्षा की जाएगी.

Cricket Advisory Committee member @therealkapildev says the decision to reappoint @RaviShastriOfc as #TeamIndia‘s Head Coach was unanimous. pic.twitter.com/3CXL0BF7nJ

— BCCI (@BCCI) August 16, 2019