भारतीय टीम के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने फैन्स को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. शुक्रवार को कपिल देव ने अपने टि्वटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, 'सभी को दीपावाली की शुभकामनाएं. मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं. दिल अच्छे से काम कर रहा है.'

इस महान ऑलराउंडर खिलाड़ी ने हाल ही में अपने दिल की एंजियोप्लास्टी कराई है. बीते महीने 23 अक्टूबर को कपिल देव को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और 25 अक्टूबर को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी.

दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए 61 वर्षीय इस पूर्व स्टार खिलाड़ी ने कहा, ‘सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह साल सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए. आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं स्वस्थ और खुश हूं. दिल अच्छा काम कर रहा है लेकिन मैं सभी को विश करना चाहता हूं कि उन्हें दुनिया भर की सभी खुशियां मिलें.’

Good to be back on the Golf Course …. pic.twitter.com/M3V6D7KEoF

— Kapil Dev (@therealkapildev) November 12, 2020