कर्नाटक के दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन (Abhimanyu Mithun) ने अपने 30वें जन्मदिन को यादगार बना दिया है. अभिमन्यु ने घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) के फाइनल में शुक्रवार को तमिलनाडु (Karnataka vs Tamil Nadu) के खिलाफ लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट चटकाकर हैट्रिक पूरी की.

आखिरी ओवर में हासिल की ये उपलब्धि

25 अक्टूबर, 1989 को बैंगलोर में जन्में इस गेंदबाज ने अपने घरेलू मैदान एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में जारी खिताबी मुकाबले में पारी के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को मनीष पांडेय (Manish Pandey) के हाथों कैच कराया.

चौथी गेंद पर एम मोहम्मद (M Mohammad) को देवदत्त पडिकल (Devdutt Padikkal) के हाथों लपकवाया. इसकी अगली यानी पांचवीं गेंद पर मुरुगन अश्विन (Murugan Ashwin) को के गौतम (K Gowtham) के हाथों लपकवाकर अपनी हैट्रिक पूरी की.

A Hat-trick for Abhimanyu Mithun in the final over, becomes the first Karnataka bowler to take a hat-trick in #VijayHazare Trophy.

Tamil Nadu bowled out for 252 in 49.5 overs#KARvTN @paytm pic.twitter.com/A17K50jAxW

