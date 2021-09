इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 14वें सीजन के दूसरे चरण में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पहले मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल हुए वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) ने सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ मैच में शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाई।Also Read - विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बयान का RCB की हार से कोई लेना-देना नहीं: माइक हेसन

26 साल के अय्यर ने 27 गेंदो पर 41 रनों की पारी खेलकर कोलकाता को बैंगलोर के खिलाफ 9 विकेट से आसान जीत दिलाई। इस पारी के दौरान अय्यर ने कई बेहतरीन शॉट लगाए जिसके लिए पूर्व दिग्गजों ने इस युवा खिलाड़ी की जमकर तारीफ की। Also Read - KKR vs RCB: विराट ने हार के लिए ओस को ठहराया जिम्‍मेदारी, बोले- ऐसी उम्‍मींद नहीं की थी

Also Read - IPL 2021, KKR vs RCB: कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से रौंदा, तस्वीरों में देखें मैच का पूरा हाल

पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने ट्वीट किया, “सिराज के खिलाफ युवा वेंकटेश अय्यर ने जो कवर ड्राइव लगाई!!”

Kudos to @KKRiders on identifying the talent in Venketesh Iyer, watever i have seen of him in domestic cricket and today in #IPL2021 if nurtured well by #bcci then he is the next fast bowling all-rounder along with Hardik for team India. Keep an eye on him guys #RCBvsKKR

— MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) September 20, 2021