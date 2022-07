इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने खराब फॉर्म से जुझ रहे विराट कोहली (Virat Kohli) का बचाव करते हुए कहा कि उसे गर्व होना चाहिए कि उसने क्रिकेट में जो हासिल किया है, लोग उसके सपने ही देख सकते हैं. पिछले दो साल से शतक नहीं लगा पाए कोहली अपनी खराब बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर आलोचनाओं के घेरे में हैं. पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) और सुनील गावस्कर (Sunil Gavskar) समेत कई दिग्गजों ने कोहली की फॉर्म को लेकर चिंता जाहिर की है. इस बीच कई पूर्व खिलाड़ी विराट के समर्थन में भी उतरें हैं.Also Read - मुश्किल समय में साथ देने के लिए विराट कोहली ने बाबर आजम को कहा- शुक्रिया

Also Read - भारतीय प्लेइंग-11 में विराट कोहली की जगह पर सवाल उठाना जल्दबाजी होगी : सबा करीम

पीटरसन ने ट्वीट किया, ‘‘तुमने क्रिकेट में जो किया है, लोग उसके सपने ही देख सकते हैं और वे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से हैं. दोस्त तुम्हारा कैरियर ऐसा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी लगता होगा कि काश वो ये कर पाते . गर्व महसूस करो और जिंदगी का मजा लो . तुम जल्दी लौटोगे .’’ Also Read - कोहली की आलोचना करने पर कपिल देव को अख्तर का पलटवार- 70 अंतरराष्ट्रीय शतक खाला के अंगने में नहीं जड़े है

Thank you. Keep shining and rising. Wish you all the best

— Virat Kohli (@imVkohli) July 16, 2022