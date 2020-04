भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने खुलासा किया है कि उन्हें दुनिया के किस गेंदबाज का सामना करने से डर लगता था. कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते इस समय दुनिया में खेल की लगभग सभी प्रतियोगिताएं या तो स्थगित कर दी गई हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है. खिलाड़ी लॉकडाउन की वजह से घरों में रहने को मजबूर हैं. हालांकि इस दौरान उन्होंने खुद को व्यस्त रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है. Also Read - 'लंबे समय तक साथ खेलने के बावजूद मैं और केविन पीटरसन खुलकर एक दूसरे से नफरत करते थे'

पीटरसन ने सोशल मीडिया टिवटर पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ की गेंदों को खेलने में वह खुद को असहज महसूस करते थे. Also Read - केविन पीटरसन बोले-हर हाल में होना चाहिए IPL 2020 का आयोजन, बताया तरीका

बकौल पीटरसन, ‘मैंने कई गेंदबाजों को खेला और मैं खुश हूं कि आसिफ को बैन कर दिया गया क्योंकि उन्हें खेलना काफी मुश्किल होता था. मुझे पता नहीं था कि उनके खिलाफ कैसे खेलना है.’

I think there’s plenty batters around the world that were happy he got banned!

He was the best I faced!

I had no idea against him! https://t.co/AoN2xN2oX1

— Kevin Pietersen (@KP24) April 13, 2020