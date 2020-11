IPL 2020 Final MI vs DC:इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2020) के 13वें सीजन का फाइनल आज मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच दुबई में खेला जाएगा. एक ओर जहां रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली मुंबई रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीतने की कोशिश करेगी वहीं दूसरी ओर दिल्ली की नजर अपने पहले खिताब पर होगी. Also Read - IPL 2020, MI vs DC Final, DC Predicted XI: जानें फाइनल मुकाबले में कैसी होगी मुंबई-दिल्ली की प्लेइंग इलेवन

मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले विंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) इस हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर पूरी तरह तैयार हैं. मौजूदा आईपीएल में पोलार्ड का प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है. इस विंडीज स्टार खिलाड़ी ने आईपीएल को आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के फाइनल के बाद का सबसे बड़ा मुकाबला बताया है.

पोलार्ड ने फाइनल से पहले मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपलोड वीडियो में कहा, ' इस गेम का नाम ही दबाव है. हर किसी के ऊपर दबाव रहता है. आप कोई गलती नहीं करना चाहते और हर हाल में जीत ही दर्ज करना चाहते हैं. लेकिन आखिर में फाइनल मुकाबले को भी आपको एक नॉर्मल मैच की तरह लेने की कोशिश करनी होती है. आपको मैदान पर जाकर सिर्फ खेल का मजा लेना चाहिए.'



मुंबई छठी बार फाइनल में पहुंची है. पोलार्ड ने फाइनल को लेकर कहा, ‘निश्चिततौर पर फाइनल में दर्शक नहीं होंगे. लेकिन हम इसकी अहमियत का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे. यह आईपीएल फाइनल है. यह वर्ल्ड कप फाइनल के बाद सबसे बड़ा है.’