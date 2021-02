Kings XI Punjab New Name: किंग्स इलेवन पंजाब ने अपना नाम (Kings XI Punjab New Name) बदल लिया है और इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र में यह पंजाब किंग्स (Punjab Kings) टीम कहलायेगी. किंग्स इलेवन पंजाब आईपीएल (IPL 2021) की उन आठ टीमों में से है जिसने यूएई में पिछला सत्र खेला था. Also Read - IPL Auction से पहले चमके Arjun Tendulkar, 26 बॉल में ठोके 77 रन फिर झटके 3 विकेट

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, ‘‘टीम लंबे समय से नाम बदलने की सोच रही थी और लगा कि इस आईपीएल से पहले यह करना सही होगा. यह अचानक लिया गया फैसला नहीं है.’’ Also Read - मास्क पहनकर मैदान पर फुटबॉल खेलने उतरे MS Dhoni, देखें ये तस्वीरें

मोहित बर्मन, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा और करण पॉल की टीम अभी तक एक बार भी आईपीएल नहीं जीत सकी है. टीम एक बार उपविजेता रही और एक बार तीसरे स्थान पर रही. अगला आईपीएल अप्रैल में शुरू होगा और उसके लिये नीलामी गुरूवार को होनी है. Also Read - IPL auction 2021: आईपीएल नीलामी में शामिल होने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं नयन दोशी, नूर अहमद सबसे युवा