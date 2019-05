नई दिल्ली : पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का चेहरा माने जाने वाले किरण रिजिजू को शुक्रवार को राज्यवर्धन सिंह राठौर के स्थान पर देश का नया खेल मंत्री बनाया गया. रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री थे जबकि इस बार उन्हें युवा एवं खेल मंत्रालय के साथ-साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रायल (राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार) भी सौंपा गया है.

उन्होंने ट्वीट किया, “मुझ पर भरोसा करके अपने मंत्रिमंडल का सदस्य चुनने पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं. मैं अमित शाहजी के साथ-साथ पूरे भारत में मौजूद कायाकर्ताओं और शुभचिंतकों को धन्यवाद देता हूं.” रिजिजू ने कहा, “मेरे लिए नेतृत्व का मतलब शक्ति और विशेषाधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है.”

My heartfelt gratitude to PM @narendramodi ji for reposing faith in me to be a member of his Council of Ministers. I sincerely thank @AmitShah ji along with karyakartas & well wishers across India. For me “LEADERSHIP IS NOT ABOUT POWER AND PRIVILEGE, IT IS ABOUT RESPONSIBILITY” pic.twitter.com/nRBa4nR4ZK

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) May 31, 2019