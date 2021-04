Indian Premier League 2021, Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings: आईपीएल-2021 में 21 अप्रैल को दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला गया, जिसमें चेन्नई ने केकेआर को 18 रन से मात दी. इसी के साथ सीएसके ने जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है. Also Read - KKR vs CSK: VIDEO देखें- तूफानी Andre Russell को Sam Curran ने चकमा देकर यूं किया बोल्ड

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने निर्धारित ओवरों में 3 विकेट खोकर 220 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज रितुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस ने पहले विकेट के लिए 12.2 ओवरों में 115 रन जुटाए. गायकवाड़ 42 बॉल में 10 बाउंड्री की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए. Also Read - Indian Premier League 2021, KKR vs CSK: बदल गया इतिहास, MS Dhoni ने आईपीएल में पहली बार किया ऐसा

इसके बाद डुप्लेसिस ने मोईन अली के साथ दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की. मोईन अली ने टीम के खाते में 25 रन का योगदान दिया. इसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए आए और 8 गेंदों में 17 रन की पारी खेलकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया. Also Read - Hasin Jahan ने आखिर क्‍यों मुंडवा दिया बेटी का सिर ? पहले बेहद क्‍यूट फोटोज में आती रही हैं नजर

डुप्लेसिस ने 60 गेंदों में 95 रन की नाबाद पारी खेली. वह आईपीएल करियर के अपने पहले शतक से महज 5 रन दूर रह गए. उन्होंने इस दौरान 4 छक्के और 9 चौके जड़े. विपक्षी टीम की ओर से वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल ने 1-1 विकेट झटके.

टारगेट का पीछा करने उतरी केकेआर शुरुआत से ही लड़खड़ा गई. दीपक चाहर ने शुभमन गिल (0), नितीश राणा (9), इयोन मोर्गन (7) और सुनील नरेन (4) के रूप में शुरुआती चार विकेट झटक चेन्नई की स्थिति को मजबूत बना दिया. केकेआर ने अपने 5 विकेट महज 31 रन पर गंवा दिए थे.

यहां से आंद्रे रसेल ने दिनेश कार्तिक के साथ छठे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी कर टीम की उम्मीद को जीवित कर दिया. रसेल ने 22 गेंदों में 6 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 54 रन की पारी खेली. उन्होंने इस सीजन का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक (21 गेंद) भी जड़ा.

16वें ओवर में पैट कमिंस ने सैम कर्रन की गेंदों पर 2.. 6.. 6.. 6.. 4 और 6 जड़ा. इस ओवर में उन्होंने कुल 30 रन जुटाए. जहां से लगा कि मानो केकेआर मैच का पासा पलट लेगा, लेकिन चेन्नई ने इस टीम को 19.1 ओवर में 202 रन पर समेट दिया. कमिंस ने 34 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाबाद 66 रन बनाए. चेन्नई की तरफ से दीपक चाहर ने 4, जबकि लुंगी नगिडी ने 3 शिकार किए.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन-

कोलकाता नाइट राइडर्स: नितीश राणा, शुबमन गिल, राहुल त्रिपाठी, इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा.

चेन्नई सुपर किंग्स: रितुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, मोईन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (विकेटकीपर / कप्तान), सैम कर्रन, शार्दुल ठाकुर, लुंगी नगिदी, दीपक चाहर.