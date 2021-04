Indian Premier League 2021, Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, Live Score and Updates: आईपीएल-2021 में 21 अप्रैल को दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जा रहा है, जिसमें केकेआर ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया. सीएसके अब तक 3 में से 2 मैच अपने नाम कर चुकी है, जबकि केकेआर ने 3 में से महज 1 मुकाबला ही अपने नाम किया है. आज चेन्नई की निगाहें जीत की हैट्रिक लगाने पर होंगी. Also Read - IPL 2021, PBKS vs SRH: खलील के तीन विकेट, जोनी बेयरस्‍टो के अर्धशतक से हैदराबाद को मिली सीजन की पहली जीत

केकेआर की टीम का वानखेड़े में यह इस सत्र का पहला मैच है. वह लगातार दो हार झेलने के बाद यहां पहुंची है और ऐसे में धोनी की अगुवाई वाली सीएसके का पलड़ा भारी लगता है. इयोन मोर्गन की कप्तानी वाला केकेआर अपने अभियान को पटरी पर लाने के लिए टीम में कुछ बदलाव कर सकता है।. Also Read - PBKS vs SRH IPL 2021 Live Cricket Score and Updates: पंजाब को नौ विकेट से हराकर हैदराबाद ने दर्ज की पहली जीत

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन- Also Read - Nicholas Pooran Diamond Duck: पहले दो, फिर एक, अब बिना गेंद खेले आउट हुए पूरन, बनाया अनोखा रिकॉर्ड, फैन्‍स ने किया ट्रोल

KKR vs CSK Hindi Live Score and Updates

कोलकाता नाइट राइडर्स: नितीश राणा, शुबमन गिल, राहुल त्रिपाठी, इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा.

चेन्नई सुपर किंग्स: रितुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, मोईन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (विकेटकीपर / कप्तान), सैम कर्रन, शार्दुल ठाकुर, लुंगी नगिदी, दीपक चाहर.