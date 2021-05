KKR vs RCB Dream11 Tips And Prediction VIVO IPL 2021: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में सीजन का 30वां मैच खेला जाना है. आरसीबी ने अब तक 7 में से 5 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि केकेआर ने इतने ही मुकाबलो में से 5 गंवाए हैं. ऐसे में कोलकाता से लिए चुनौती काफी मजबूत हो सकती है. Also Read - KKR vs RCB, Live Streaming, IPL 2021: जानें TV or Mobile पर कैसे देख सकेंगे विराट-मोर्गन के बीच मुकाबला ?

बता दें कि इस मैच में आरसीबी कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अपना सपॉर्ट देने के लिए आईपीएल के आगामी मैचों में नीली जर्सी पहनकर खेलेगी. इस जर्सी के जरिए बैंगलोर की टीम पीपीई किट पहनने वाले कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अपना सपोर्ट जताना चाहेगी.

KKR vs RCB Probable Playing XIs:

कोलकाता नाइट राइडर्स: करुण नायर, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, शाकिब अल हसन, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, प्रिसिध कृष्णा.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली (कप्तान), रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, काइल जैमीसन, डैनियल सैम्स, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल.

KKR vs RCB My Dream11 Team

विकेटकीपर – एबी डिविलियर्स.

बल्लेबाज – विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी.

ऑलराउंडर – आंद्रे रसेल (उप कप्तान), शाहबाज अहमद.

गेंदबाज – पैट कमिंस, काइल जैमीसन, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती.

KKR vs RCB Full Squads:

कोलकाता नाइट राइडर्स: इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, नितीश राणा, टिम सीफर्ट, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, शिवम मावी, लॉकी फर्ग्यूसन, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, संदीप वॉरियर, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल त्रिपाठी, वरुण चक्रवर्ती, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैकसन, वैभव अरोड़ा, हरभजन सिंह, करुण नायर, बेन कटिंग, वेंकटेश अय्यर और पवन नेगी.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, देवदत्त पड्डिकल, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, पवन देशपांडे, शाहबाज अहमद, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, डेनियल सेम्स, हर्षल पटेल, ग्लेन मैक्सवेल, सचिन बेबी, रजत पाटीदार, मोहम्मद अजहरुद्दीन, काइल जेमीसन, डैन क्रिश्चियन, सुयश प्रभुदेसाई, केएस भरत और फिन एलेन.