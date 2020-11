Also Read - रुतुराज गायकवाड़ को इन्होंने दी थी ओपनिंग की सलाह, आज हो रही तारीफ

आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) पूरे जोश के साथ जुटी हुई है. कोलकाता ने राजस्थान को इस मैच में 192 रन की विशाल चुनौती दी है. इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स की पारी लड़खड़ा गई है और उसने सिर्फ 32 रन जोड़ने तक ही अपने 4 अहम विकेट गंवा दिए हैं. इस बीच बेन स्टोक्स रॉयल्स की पारी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाइटराइडर्स के पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने उनका सुपरमैन कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत कर दिया. Also Read - LIVE IPL SCORE 2020, DC vs RCB: आज प्‍लेऑफ में जगह बनाने वाली दूसरी टीम का नाम हो जाएगा फाइनल, 7 बजे होगा टॉस

स्टोक्स अभी लय में आ ही रहे थे कि पैट कमिंस की एक गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए दिनेश कार्तिक से दूर पीछे सीमा रेखा की जा रही थी. लेकिन कार्तिक ने गेंद पर नजरें जमाई रखीं और मुस्तैदी के साथ हवा में छलांग लगा दी. कार्तिक का यह प्रयास खूबसूरत था. बाएं हाथ की उनसे दूर जा रही यह गेंद उनके बाएं दस्ताने में जा फंसी. इस दौरान कार्तिक हवा में ही थे. Also Read - Shah Rukh Khan Birthday: 'टॉम क्रूज से भी ज्यादा Exciting हैं किंग खान, इनमें कुछ अलग ही कशिश है'

