केएल राहुल (KL Rahul) मंगलवार को भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) की भूमिका में नजर आए. केएल राहुल ने पंत की तरह ही विकेटकीपिंग के साथ-साथ बेबी सिटिंग की भूमिका भी संभाल ली है. यही वजह है कि पूर्व भारतीय टीम के दिग्‍गज वसीम जाफर ने राहुल की सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई की. Also Read - ICC Player Rankings: T20 में चौथे नंबर पर पहुंचे विराट कोहली; ODI रैंकिंग में रोहित शर्मा को नुकसान

टीम इंडिया ने इंग्‍लैंड के खिलाफ पुणे के महाराष्‍ट्र क्रिकेट स्‍टेडियम में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में मेहमान टीम पर 66 रन से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. Also Read - India vs England, 1st ODI: विराट कोहली ने घरेलू मैदान पर जड़े सबसे तेज 10 हजार रन

मैच के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी मस्‍ती के मूड में नजर आए. टीम के खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर फैन्‍स के साथ एक फोटो शेयर की. इस फोटो में रवि शास्‍त्री, रोहित शर्मा, विराट कोहली के अलावा पांड्या ब्रदर्स, शार्दुल ठाकुर नजर आए.

तस्‍वीर में पीछे केएल राहुल (KL Rahul) भी मौजूद हैं. राहुल की गोद में हार्दिक पांड्या का बेटा अगस्‍तय है. वसीम जाफर ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, “फोटो में देखें केएल राहुल ने बेबी अगस्‍तय को गोद में लिया हुआ है. भारत के विकेटकीपर बल्‍लेबाज हमेशा से ही भरोसेमंद बेबी सिटर रहे हैं.”

Tim Paine to @RishabPant777 at Boxing Day Test: “You babysit? I’ll take the wife to the movies one night, you’ll look after the kids?”

*Challenge accepted!* 👶

(📸 Mrs Bonnie Paine) pic.twitter.com/QkMg4DCyDT

— ICC (@ICC) January 1, 2019